Bald dürfen mehr Schiffe auf dem Partwitzer See fahren. Damit soll insbesondere die Zufahrt zur zukünftigen Marina Partwitz gesichert werden.

Elsterheide - Im kommenden Jahr dürfen Schiffe auf dem Partwitzer See im Lausitzer Seenland auf weiteren Strecken fahren. Mit einer Allgemeinverfügung seien zusätzliche Gewässerstrecken auf dem See für schiffbar erklärt worden, teilte die Landesdirektion Sachsen (LDS) mit. Die neuen Bereiche umfassen die zukünftige Marina Partwitz sowie das Nordostufer zwischen der Halbinsel Skado und der Landesgrenze zu Brandenburg.

Die Allgemeinverfügung tritt mit Beginn der kommenden Saison am 1. April 2025 in Kraft. Von dem Tag an können diese Flächen von Fahrgastschiffen, motorgetriebenen Sportbooten sowie Sportbooten ohne Motor ganzjährig befahren werden. Damit ist insbesondere die Zufahrt zur zukünftigen Marina Partwitz gesichert.