Unter Fans ist die Serie auch als „Did“ bekannt - eine Abkürzung für „Dahoam is dahoam“. Wie geht es mit der TV-Serie weiter? Dazu gibt es jetzt eine Entscheidung.

Weitere Folgen für „Dahoam is dahoam“

Im fiktiven Lansing spielt seit 18 Jahren die TV-Serie „Dahoam is dahoam“, die der Bayerische Rundfunk nun fortsetzt. (Archivbild)

München - Gute Nachricht für die Fans von „Dahoam is dahoam“: Die TV-Serie aus dem fiktiven Dorf Lansing wird fortgesetzt. 395 neue Folgen würden gedreht, teilte der Bayerische Rundfunk (BR) einen Beschluss des Rundfunkrats in München mit. Die Serie läuft montags bis donnerstags um 19.30 Uhr im BR Fernsehen und ist auch in der ARD-Mediathek abrufbar.

Für das Format wurde auf einem ehemaligen Fabrikgelände in Dachau eigens ein Kulissendorf errichtet, inklusive Maibaum, Kirche und dem Brunnerwirt. Die Innenräume sind in Studios untergebracht, etwa die Wirtsstube, das Lebensmittelgeschäft oder Wohnräume.

Die Geschichten kreisen um die Schicksale alteingesessener Familien wie den Brunners oder den Kirchleitners. Auch neue Protagonisten stoßen immer wieder dazu. Bekannte Lansinger sind etwa die energische Wirtin Theresa Brunner (Ursula Erber), die Brauerei-Geschäftsführerin Uschi Kirchleitner (Silke Popp) oder Mike Preissinger (Harry Blank), bis zu einer großen Katastrophe Betreiber einer Tankstelle und einer Autowerkstatt. Immer wieder gibt es auch Promibesuch. So ist ab dem 2. Juni Entertainerin Désirée Nick in einigen Folgen zu Gast.