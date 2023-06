Dresden - Fußball-Drittligist Dynamo Dresden geht mit einer weiteren saftigen Geldstrafe in die Sommerpause. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verurteilte den Club wegen Vorfällen in drei Spielen zu einer Strafe in Höhe von 51.050 Euro. Damit steigt Dresdens Strafenkonto in dieser Saison auf knapp über 100.000 Euro. In der 3. Liga musste nur Erzgebirge Aue (rund 143.000 Euro) mehr zahlen.

In den Spielen in Saarbrücken am 14. April und gegen Mannheim eine Woche später zündeten Dynamo-Fans eine Vielzahl von Bengalischen Fackeln und Rauchkörpern. Hinzu kommt ein Becherwurf auf das Spielfeld in der Partie gegen Wehen Wiesbaden am 6. Mai. Der Club hat dem Urteil zugestimmt.