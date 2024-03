Weitere Kinder im Vogtland an Masern erkrankt

Plauen - Der Masern-Ausbruch bei Kindern im Vogtland hat sich ausgeweitet. In dieser Woche seien zwei weitere Kinder erkrankt, teilte das Landratsamt am Freitag auf Anfrage mit. Die Rede ist von milden Krankheitsverläufen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit hätten sie zum Zeitpunkt der Ansteckung Kontakt zu den beiden zuvor betroffenen Familien gehabt. Beide neu erkrankten Kinder seien nicht schulpflichtig und gingen nicht in den Kindergarten.

Ende Februar hatte das Gesundheitsamt einen größeren Ausbruch der Masern bei zwölf Kindern im Alter von einigen Monaten bis 13 Jahre gemeldet. Der Behörde zufolge waren sie nicht ausreichend geimpft.

Kinder, die Einrichtungen wie Kita, Hort oder Schule besuchen, müssen gegen Masern geimpft sein. Andernfalls dürfen sie die Einrichtungen nicht betreten. Bei Schulen wird aber die Schulpflicht höher gewertet - fehlt die Impfung trotzdem, droht den Eltern ein Bußgeld.