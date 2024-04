Jena/Erfurt - Das Universitätsklinikum Jena benötigt nach Einschätzung des Thüringer Wissenschaftsministeriums in den nächsten Jahren weitere millionenschwere Investitionen in Bauten für Forschung und Studentenausbildung. Dringend nötig seien ein Haus der Lehre am Standort in Jena-Lobeda, ein Forschungsbau für die Psychiatrie in der Innenstadt und ein Neubau für die Ausbildung von künftigen Zahnärzten, sagte Wissenschaftsstaatssekretär Carsten Feller am Freitag in Erfurt. Derzeit sei sein Haus dazu in intensiven Gesprächen mit dem Finanz- und dem Infrastrukturministerium. „Wir wollen gestaffelt bis 2030 den Baubedarf decken“, so Feller, der dem Verwaltungsrat von Thüringens einzigem Universitätsklinikum vorsteht.

Trotz der umfangreichen Investitionen in den vergangenen 20 Jahren am zentralen Standort Jena-Lobeda sei das Raumangebot für Forschung und Lehre dort zu gering, sagte Thomas Kamradt, wissenschaftlicher Vorstand des Klinikums. Allein beim Haus der Lehre für Medizinstudierende wird Feller zufolge derzeit mit einem Finanzbedarf von schätzungsweise 100 Millionen Euro gerechnet, die das Land als Betreiber des Klinikums übernehmen müsste.

Zum Uniklinikum Jena mit 1400 Betten für die Patientenversorgung gehören 32 Kliniken und Polikliniken und mehr als zwei Dutzend Forschungsinstitute und wissenschaftliche Arbeitsgruppen mit insgesamt knapp 7000 Beschäftigten.