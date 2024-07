In dem Ort Krumpa ist erneut ein Blindgänger gefunden worden. Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde am Freitag erfolgreich gesprengt.

Am Freitag wurde im Saalekreis ein Blindgänger gesprengt (Symbolbild).

Braunsbedra - Auf einem Feld im Saalekreis ist am Freitag erneut eine Weltkriegsbombe beseitigt worden. „Die Bombe wurde gesprengt, die Anwohnerinnen und Anwohner können zurück in ihre Wohnungen“, sagte eine Sprecherin des Landkreises am Mittag. Die 500 Kilogramm schwere Bombe war kontrolliert gesprengt worden. Bereits wenige Tage zuvor war eine Bombe gefunden worden, die entschärft werden konnte.

Um das jüngst gefundene Kampfmittel war ein Sperrradius eingerichtet worden. Die Menschen, die darin wohnten, hatten am Freitagvormittag ihre Häuser und Wohnungen verlassen müssen. Anschließend wurde die Bombe vor Ort gesprengt. Betroffen waren den Angaben zufolge 300 Haushalte, in denen 600 Menschen lebten.

Schon am Mittwoch mussten Menschen ihre Häuser verlassen. Die Anwohner waren vorher auch über Handzettel über die Funde informiert worden.

Sporthalle als Notunterkunft

Der Behörde zufolge blieb wegen der Sprengung am Freitag auch eine Kita geschlossen. Eine Sporthalle soll als Notunterkunft geöffnet sein. Die jüngst gefundene Fliegerbombe zu entschärfen, war den Angaben nach aufgrund des Zünders nicht möglich.

Der Blindgänger wurde auf einem Feld entdeckt, auf dem eine Photovoltaikanlage gebaut werden soll. Vor dem Bau wird auf der viele Hektar großen Fläche gezielt nach Kampfmitteln gesucht - schon in der Vergangenheit mit Erfolg.