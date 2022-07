Weiterer Spieler mit NHL-Erfahrung: Grizzlys holen Kanadier

Wolfsburg - Die Grizzlys Wolfsburg haben erneut einen ehemaligen Spieler aus der nordamerikanischen Profiliga NHL verpflichtet. Der kanadische Stürmer Jean-Christophe Beaudin unterschrieb am Mittwoch einen Einjahresvertrag bei dem Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL). In der NHL wurde der 25 Jahre alte Beaudin 2014 von der Colorado Avalanche gedraftet. In der Saison 2019/20 kam er auf 22 Einsätze für die Ottawa Senators. Zuletzt spielte er für Laval Rocket in der American Hockey League AHL.

Mit der Verpflichtung von Beaudin seien „die Personalplanungen vorerst abgeschlossen“, heißt es in der Mitteilung der Grizzlys. Mit Dustin Jeffrey hatten die Wolfsburger zuvor schon einen weiteren Spieler mit NHL-Vergangenheit engagiert.