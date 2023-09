Potsdam - Die Zahl der Waldbrände in Brandenburg ist am Donnerstag durch einen Brand bei Finsterwalde (Landkreis Elbe-Elster) weiter angestiegen. Mittlerweile liege man bei 236 Waldbränden im bisherigen Jahr, sagte der Brandenburger Waldbrandschutzbeauftragte, Raimund Engel, am Donnerstag. Er rechne angesichts der Wetterprognosen für die kommenden Tage mit weiteren Waldbränden bei mittlerer Gefahrenstufe.

Die Zahl der Waldbrände liegt in Brandenburg deutlich unter denen der Vorjahre: Im vergangenen Jahr brannte laut Engel 523 mal der Wald. Auch die betroffene Fläche sei in diesem Jahr nur etwa halb so groß wie 2022. Im vergangenen Jahr brannten etwa 1425 Hektar Wald in der Mark ab. In diesem Jahr liege die Fläche bisher bei knapp 800 Hektar.