Es ist ein trauriger Fall, der Schweden in diesen Tagen umtreibt: Ein Mädchen wird in der Kleinstadt Landskrona umgebracht. Eine andere Jugendliche gerät unter Tatverdacht - und nun eine weitere.

Jonas Ljungdahl/Bildbyran via ZUMA Wire/dpa

Ein Mord an einem Mädchen, begangen mutmaßlich von anderen Minderjährigen, wühlt Schweden auf. (Archivbild)

Landskrona - Im Fall eines getöteten Mädchens in Schweden haben die Ermittler eine weitere Minderjährige ins Visier genommen. Die 15-Jährige sei unter dem Verdacht festgenommen worden, ebenfalls an dem mutmaßlichen Mord beteiligt gewesen zu sein, teilte der zuständige Staatsanwalt Tomas Olvmyr mit. Ein Mädchen im Alter von unter 15 Jahren war bereits zuvor wegen seiner vermuteten Tatbeteiligung verhört worden.

Bei den Verhören der beiden Jugendlichen habe es gewisse Eingeständnisse gegeben, erklärte der Staatsanwalt. Auch Angaben zu den Hintergründen der Tat und deren Verlauf seien gemacht worden. Es seien jedoch umfassende Ermittlungen notwendig, um klären zu können, was genau geschehen sei, ob die Mädchen die Wahrheit sagten und ob weitere Personen beteiligt gewesen seien.

Der mutmaßliche Mordfall wühlt Schweden seit Tagen auf. Ein Mädchen im höheren Schulalter war in der Nacht zum Dienstag von einer Polizeistreife leblos in einem Industriegebiet gefunden worden. Nach Angaben der Zeitung „Aftonbladet“ war es 14 Jahre alt und auf dem Weg zu einer Pyjamaparty in Landskrona gewesen. Die beiden verdächtigen Mädchen sollen es gekannt haben.