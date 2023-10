Berlin - Der ThSV Eisenach hat auch im vierten Auswärtsspiel der Handball-Saison keine Punkte mit nach Hause nehmen können. Die Wartburgstädter verloren gegen die favorisierten Füchse aus Berlin am Sonntag mit 29:37 (13:20). Die Niederlage bedeutete das vierte Spiel in Folge ohne Sieg für die Mannschaft von Misha Kaufmann. Am Montag in einer Woche gibt es nach drei Auswärtsspielen wieder ein Spiel vor heimischer Kulisse gegen die Rhein-Neckar Löwen.

Die Gastgeber aus Berlin legten in der heimischen Max-Schmeling-Halle vor 9000 Zuschauern stark los und führten schon nach fünf Minuten mit 5:1. Diesen Vorsprung konnten die Berliner dank starker Paraden ihres Torwarts Dejan Milosavljev und der Treffsicherheit von Mathias Gidsel bis zur Halbzeit auf 20:13 ausbauen. Auch in der zweiten Hälfte fanden die Gäste aus Eisenach keine Lösungen. Bester Werfer des Spiels war Gidsel mit neun Treffern.