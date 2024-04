Fahrräder stehen am Ufer des Senftenberger Sees. Bei frühsommerlichen Temperaturen sitzen die Radbesitzer am Ufer des Sees.

Leipzig - Nach einem sommerlichen Wochenende können sich die Menschen in Sachsen auch am Montag auf Temperaturen zwischen 25 und 28 Grad freuen. Bei einem Mix aus Sonne und Wolken bleibt es trocken, wie der Deutsche Wetterdienst am Montag mitteilte. In der Nacht zu Dienstag sinken die Temperaturen bei schwachem Wind auf 13 bis 17 Grad.