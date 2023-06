Einer alten Bauernregel zufolge soll der Siebenschläfertag daüber entscheiden, wie das Wetter in den folgenden Wochen wird. Stimmt das?

Offenbach - Das wechselhafte Wetter bleibt den Menschen in Deutschland in den kommenden Tagen weiterhin erhalten. Laut Mitteilung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom Dienstag kann es zudem regnen und gewittern. „Die ganz große Unwettergefahr besteht aber nicht“, teilte der Meteorologe Robert Hausen mit. Die Temperaturen lägen im „Wohlfühlbereich“ zwischen 22 und 27 Grad.

Ob sich das Wetter vom 27. Juni - dem Siebenschläfertag - die nächsten sieben Wochen hält, wie die Bauernregel sagt, ist laut DWD unklar. Entscheidend sei weniger dieser Tag, sondern eher der Zeitraum von Ende Juni bis Anfang Juli, hieß es. Die ersten vorsichtigen Trends bis zum Ende der ersten Julidekade deuteten eine leicht wechselhafte Wetterlage an. „Dabei wäre es weder komplett verregnet noch ganztags sonnig bei 30 Grad und mehr“, erklärte der Meteorologe.

Am Mittwoch fällt vom Bayerischen Wald bis zu den Alpen sowie westlich der Weser örtlich etwas Regen, ansonsten ist es überwiegend freundlich. Am Donnerstag kann es von der Nordsee bis zur Mosel zeitweise schauerartig regnen, auch einzelne Gewitter sind möglich. Zum Abend hin breiten sich Regen und Gewitter bis zur Mitte Deutschlands aus. Ähnlich geht es am Freitag weiter, es kann gebietsweise kräftig schauern und gewittern.