Halle - Menschen in Handwerksbetrieben im Süden Sachsen-Anhalts schauen weiterhin eher zurückhaltend in die Zukunft. Trotz der hohen Inflation seien die Umsätze der Betriebe zwischen April und Juni im Vergleich zum Vorquartal nur um zwei Prozent gestiegen, teilte die Handwerkskammer in Halle am Donnerstag mit. Die Gesamtzahl der Betriebe im Kammerbezirk sei auf 13.163 gesunken. Im Jahr zuvor waren es noch 176 Betriebe mehr.

Im Vergleich zum ersten Quartal dieses Jahres sei auch die Zahl der Beschäftigten um 500 auf insgesamt 62.000 gesunken, hieß es. Am besten sei die momentane Stimmung innerhalb der Ausbauhandwerke, am schlechtesten hingegen in den Handwerken für persönlichen Bedarf. Während die Auftragsreichweite im Vergleich zum Zeitraum zwischen Januar und März den Angaben zufolge um fast eine halbe Woche auf knapp acht Wochen gesunken ist, war die generelle Auslastung der Betriebe wieder deutlich gestiegen.

Auch blickten die Betriebe eher zurückhaltend in die Zukunft, da die Gewinnung des benötigten Nachwuchses schwer sei, so die Handwerkskammer. Die Zahl der Lehrverträge steige nicht in ausreichendem Maße an. Grund dafür seien neben einem Mangel an geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern auch die Kosten der Ausbildung und die zu geringe Größe vieler Betriebe.