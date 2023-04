Hannover - Surfen und Wellenreiten mitten in Hannover: Die Leinewelle in der Nähe des niedersächsischen Landtags wird am Freitag (10.45 Uhr) eröffnet. Es handele sich um die erste gebaute Strömungswelle in einem Fluss in Norddeutschland, teilte der Energieanbieter und Hauptsponsor der Leinewelle, Enercity, mit. Mitte 2021 war Baubeginn, die Planung dauerte rund acht Jahre. Vom 5. bis 7. Mai ist dort die Deutsche Meisterschaft im „Rapid Surfing“, also Surfen auf einer künstlichen Welle, geplant. Vorbild für das 1,4 Millionen Euro teure Projekt ist die Münchner Eisbachwelle, die schon lange als Touristenattraktion gilt.

Die künstliche Welle ist früheren Angaben zufolge mit einem hydraulischen Wehr ausgestattet, das per App gesteuert werden kann. Daher kann die Welle höher oder niedriger ausgerichtet und sogar in der Breite verstellt werden, das erleichtert das Surfen bei niedrigem Wasserstand. Auch ein sogenannter Fischpass wurde eingebaut. Zuvor hatte der Fischereiverband Hannover erfolglos gegen das Projekt auf der Leine geklagt.