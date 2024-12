Brandenburg an der Havel - Die Fischer und Angler in Brandenburg freuen sich über eine deutlich wachsende Wels-Population in den Gewässern. „In Brandenburg gibt es kaum ein Gewässer, in dem der Wels nicht vorhanden ist“, sagte Stephan Höferer, Wels-Experte und Vizepräsident beim Landesanglerverband. Wer gezielt auf den Wels angle, habe gute Karten auch einen zu fangen.

Der Wels profitiere von tendenziell ansteigenden Wassertemperaturen, sagte der Geschäftsführer des Landesfischereiverbandes, Lars Dettmann. Kälteeinbrüche etwa seien für den Laich ein großes Problem. Höhere Wassertemperaturen sorgten daher beim Wels für reichlich Nachwuchs und gute Wachstumsbedingungen.