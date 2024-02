Dänemarks Mathias Gidsel (r) in Aktion gegen Frankreichs Dika Mem (l) und Frankreichs Ludovic Fabregas (M).

Berlin - Mathias Gidsel vom Handball-Bundesligisten Füchse Berlin steht unter den Finalisten zur Wahl zum Handballer des Jahres. Bei der seit 1988 von der International Handball Federation veranstalteten Wahl befinden sich neben Gidsel, der zum zweiten Mal nach 2021 für den Kreis der Finalisten nominiert wurde, Deutschlands Nationaltorwart Andreas Wolff (Kielce) und Frankreichs Europameister Ludovic Fabregas aus Veszprem, wie die Füchse am Donnerstag mitteilten.

Bei der neu geschaffenen Wahl zum besten Nachwuchsspieler der Welt bis zu 22 Jahren misst sich Füchse-Jungprofi Nils Lichtlein mit dem Nationalmannschafts-Kollegen Juri Knorr von den Rhein-Neckar Löwen sowie dem Färinger Elias Ellefsen á Skipagotu vom THW Kiel.

Neben den Stimmen der Nationaltrainer der Frauen- und Männer-WM 2023 sowie Mitgliedern der IHF Commission of Coaching and Methods (CCM) können sich auch Fans bis zum 11. März an der Wahl beteiligen.