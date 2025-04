Turnier in Stuttgart

Stuttgart - Die Mini-Hoffnung auf ein Viertelfinale beim Tennis-Turnier in Stuttgart mit Jule Niemeier oder Ella Seidel hat sich nicht erfüllt. Die letzten verbliebenen deutschen Teilnehmerinnen verpassten im Achtelfinale einen Coup.

Die 25-jährige Niemeier schied trotz einer Leistungssteigerung mit einem 1:6, 5:7 gegen die italienische Weltranglisten-Sechste Jasmine Paolini aus, hinterließ am Ende aber einen guten Eindruck. Die 20 Jahre alte Hamburgerin Seidel war gegen die frühere US-Open-Siegerin Coco Gauff aus den USA chancenlos und kassierte ein heftiges 1:6, 1:6. Nach nur 57 Minuten Spielzeit musste Lucky Loser Seidel ihre Tasche wieder packen.

Damit geht das hochklassig besetzte Hallen-Sandplatzturnier nach der Pause am Karfreitag ohne Deutsche am Samstag weiter. Die Delle im deutschen Damen-Tennis bestätigt sich.

Niemeier möchte Schwung mitnehmen

„Ich glaube auf jeden Fall, dass es für mich persönlich eine positive Woche war“, bilanzierte Niemeier, die nach schwierigen Monaten in der ersten Runde Laura Siegemund niedergerungen hatte. Sie habe im zweiten Satz gezeigt, mit den Topspielerinnen mithalten zu können. Der erste Satz sei „sehr schwach“ gewesen.

Nach dem in nur 25 Minuten verlorenen ersten Durchgang agierte die Dortmunderin im zweiten Satz entschlossener und hielt diesen bis zum Ende offen. Dabei beeindruckte die Weltranglisten-121. mit einem Schlag durch die Beine, auch wenn ihr damit nicht der Punktgewinn gelang.

Als sie eine einfachere Vorhand ins Aus schlug, pfefferte sie verärgert ihren Schläger auf den Sandplatz-Boden. Dennoch führte sie kurz darauf mit 5:4 und hatte einen Satzball, musste sich aber nach 1:26 Stunden geschlagen geben.

Zweimalige Grand-Slam-Finalistin hatte auch Lys besiegt

Paolini hatte im vergangenen Jahr die Endspiele der French Open und in Wimbledon bestritten und zeigte nun der zweiten deutschen Tennisspielerin nacheinander die Grenzen auf. Zum Auftakt hatte sie der Australian-Open-Achtelfinalistin Eva Lys keine Chance gelassen.

Die Weltelite mit den Weltranglisten-Führenden Aryna Sabalenka aus Belarus und Iga Swiatek wird in Stuttgart um den Titel kämpfen. Das deutsche Quartett mit Niemeier, Lys, Siegemund und Tatjana Maria war nur dank Wildcards in das topbesetzte Hauptfeld gerutscht. Seidel war in der Qualifikation ausgeschieden und dank einer Absage nachgerückt.