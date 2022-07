Weltkriegs-Blindgänger: 5400 Menschen evakuiert

Osnabrück - In Osnabrück ist am Dienstag bei Sondierungsarbeiten eine Zehn-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie sollte noch am Abend entschärft werden, teilte die Stadt mit. Wegen des Blindgängers auf dem Limberg im Stadtteil Dodesheide mussten 5400 Menschen aus 2300 Haushalten das Evakuierungsgebiet verlassen, für 21.00 Uhr war die Entschärfung vorgesehen. Ein Evakuierungszentrum in einem Schulzentrum wurde eingerichtet.

Auch ein Bürgertelefon wurde unter der Nummer 0541 3234490 geschaltet. Ob der Blindgänger vor Ort entschärft werden kann, entscheidet sich erst, wenn alle Anwohner das gefährdete Gebiet verlassen haben, wie es weiter hieß.