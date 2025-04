Immer wieder werden in Brandenburg alte Weltkriegsbomben gefunden -diesmal in der Gemeinde Am Mellensee. Die Bombe wurde nun entschärft.

Weltkriegsbombe in Gemeinde Am Mellensee gesprengt

In der Gemeinde Mellensee wurde eine alte Weltkriegsbombe erfolgreich entschärft. (Symbolbild)

Mellensee - In der Gemeinde Am Mellensee (Landkreis Teltow-Fläming) ist eine Weltkriegsbombe gesprengt worden. Der Sperrkreis sei aufgehoben worden, sagte eine Sprecherin der Gemeinde am frühen Nachmittag.

Die Bombe lag laut Angaben der Gemeinde direkt am gleichnamigen See und konnte demnach nicht entschärft werden. Anwohner wurden gebeten, seenahe Straßenzüge bis zum frühen Morgen zu verlassen. Im Zeitraum der Sprengung waren der See und seine Uferregionen weiträumig abgesperrt, da ein sogenannter Splitterflug möglich gewesen sei, hieß es.