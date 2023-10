Elsdorf - Bei Erdarbeiten in einem Gewerbegebiet in Elsdorf (Landkreis Rotenburg) ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Es handle sich um ein Kampfmittel, aktuell laufe die Evakuierung in einem Radius von 1000 Metern, teilte die Polizei Rotenburg am Dienstagabend auf der Plattform X mit. Es sei auch mit einer Sperrung eines Teilbereiches der A1 zu rechnen. Bei dem Gewerbegebiet südlich von Hamburg handelt es sich um den Login-Park. Auch die Gebiete rund um die Elsdorfer Molkerei sind betroffen.

Die Evakuierung und danach die Entschärfung werden voraussichtlich bis tief in die Nacht dauern, wie die Polizei weiter mitteilte. In einer Warnmeldung der Einsatzleitstelle heißt es, eine Reihe von Straßen in dem Ort werde evakuiert. Die Anwohner wurden gebeten: „Sollten Sie keine Möglichkeit haben, heute Nacht privat außerhalb der genannten Straßenzüge bei Freunden und Bekannten unterzukommen, begeben Sie sich bitte selbstständig in die eingerichteten Sammelstellen.“ Diese befinden sich in einem Restaurant und in einer Turnhalle.

Verantwortliche der Samtgemeinde Zeven sind neben der Polizei und der Feuerwehr vor Ort, wie es weiter hieß.