Berlin - Am Mittwochvormittag soll eine in der vergangenen Woche bei Bauarbeiten gefundene Weltkriegsbombe in Berlin-Grunewald gesprengt werden. Dazu wird ab dem Morgen eine Sicherheitszone von 500 Metern rund um den Sprengplatz eingerichtet, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Menschen müssten diesen Bereich verlassen. Weil der Sperrkreis aber diesmal kleiner sei als in anderen Fällen, gebe es für den Verkehr auf der Autobahn A115 (Avus) sowie für den Bahnverkehr voraussichtlich keine Einschränkungen, hieß es. In die Sicherheitszone falle jedoch der Kronprinzessinnenweg zwischen Havelchaussee und Hüttenweg. Die Sprengung sei für 10 Uhr vorgesehen.

Die 100 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe war am 2. April in Berlin-Schmargendorf bei Erdarbeiten auf einer Baustelle an der Mecklenburgischen Straße entdeckt worden.