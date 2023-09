Weltkriegsbomben sollen am Sonntag in Belm entschärft werden

Belm - Drei Weltkriegsbomben sollen am Sonntag in Belm (Landkreis Osnabrück) entschärft werden. Rund 5500 Menschen müssen demnach am Sonntag bis 9.00 Uhr einen festgelegten Bereich verlassen, wie die Gemeinde am Dienstag mitteilte. Gemeinde- und Kreisstraßen sowie eine Landesstraße müssen gesperrt werden. Die Bahnlinie Osnabrück-Bremen soll von den geplanten Entschärfungen nicht betroffen sein. Der Mitteilung nach müssen in Belm immer wieder Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft oder kontrolliert gesprengt werden. Die Gemeinde lässt seit Jahren nach Blindgängern suchen, hieß es weiter.