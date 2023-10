Leipa - In Sachsen-Anhalt treffen sich an diesem Wochenende die besten Zughundesportler der Welt. Am Freitagabend wurde die Weltmeisterschaft der International Canicross Federation (ICF) offiziell im Jessener Ortsteil Leipa (Landkreis Wittenberg) eröffnet. Nach Angaben der Veranstalter nehmen mehr als tausend Hundefreizeitsportler verschiedener Altersklassen an den Wettkämpfen teil. Bei den Wettkämpfen in der Glücksburger Heide sollen 34 Meistertitel in den Klassen Bikejöring, Scooterjöring und Canicross vergeben werden. Dabei zieht jeweils ein Hund entweder ein Fahrrad, einen Roller und eine Läuferin oder einen Läufer. Je nach Klasse müssen Distanzen zwischen 2 und 4,2 Kilometern absolviert werden. Renntage sind Samstag und Sonntag.