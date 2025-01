Josef Zinnbauer, beim Hamburger SV noch Trainer in der Bundesliga, hat sich als Weltenbummler einen Namen gemacht. Nun ist der gebürtige Bayer in Nordafrika gelandet.

Hamburg - Der frühere HSV-Trainer Josef Zinnbauer ist nun Coach bei Algeriens Rekordmeister Jeunesse Sportive de Kabylie. Das teilte der Club aus der Stadt Tizi Ouzou mit. Zinnbauer erhält dort einen Vertrag bis Juni 2027. „Mein Ziel ist klar: Titel mit JSK gewinnen“, sagte Zinnbauer.

Für den 54 Jahre alten Bayern ist es die sechste Auslandsstation seit dem Engagement bei den damals noch in der Bundesliga spielenden Hamburgern vor gut zehn Jahren.

In Algerien übernimmt Zinnbauer seine neue Mannschaft als Tabellenführer und soll mit dem Club den ersten Titel seit 2008 holen. Sein neuer Verein hat mehr Spiele als die Konkurrenz absolviert, so dass gleich fünf Clubs in der Ligue Professionnelle 1 rechnerisch besser liegen. Sein Vorgänger Abdelhak Benchicha musste deshalb schon Anfang Januar gehen.

Gefeiert in Marokko

Zinnbauer arbeitete zuletzt in Saudi-Arabien, er saß bei Al-Wehda FC für 13 Spiele auf der Bank. Nach nur drei Siegen trennten sich die Wege des Fußballlehrers und des Saudi-Pro-League-Vereins wieder.

Zuvor hatte Zinnbauer Raja Club Athletic zum Double in Marokko geführt. Auch als Coach des südafrikanischen Vereins Orlando Pirates (von 2019 bis 2021) war er erfolgreich. Seine Engagements beim FC St. Gallen in der Schweiz (2015 bis 2017) und in Russland bei Lok Moskau (2022) verliefen hingegen nicht ganz so glücklich.