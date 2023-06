Am 29. Juni versammelt sich erstmals die neugewählte Bremische Bürgerschaft, Anfang Juli sollen dann die Senatorinnen und Senatoren gewählt werden. Zunächst werden jedoch die Fraktionen gebildet.

Bremen - Nach der Wahl in Bremen bereiten sich die Parteien auf die Bildung ihrer Fraktionen in der Bürgerschaft vor. Bei SPD, Grünen, Linken und FDP soll darüber am kommenden Donnerstag entschieden werden, wie die Parteien der dpa mitteilten. Bei der SPD wird der bisherige Fraktionsvorsitzende Mustafa Güngör wohl erneut antreten. Auch bei der Linken gilt eine Wiederwahl der bisherigen Fraktionsvorsitzenden Nelson Janßen und Sofia Leonidakis als wahrscheinlich.

Zwar soll auch bei den Grünen vorübergehend der bisherige Fraktionsvorstand aus dem Vorsitzenden Björn Fecker und seinen Stellvertreterinnen wiedergewählt werden. Wenn feststehe, wer als Senator oder Senatorin in die Regierung wechselt, werde es eine Neuwahl des Fraktionsvorstandes geben.

Bei der FDP wird es dem Pressesprecher der Fraktion zufolge auf Thore Schäck hinauslaufen. Der 38-Jährige ist seit 2019 Bürgerschaftsabgeordneter, übernahm 2020 den Landesvorsitz und war bei der Wahl im Mai Spitzenkandidat.

Die rechtspopulistischen Bürger in Wut (BiW) wollen am Freitag ihre Fraktion konstituieren. Als Vorsitzende kommen hier Parteigründer Jan Timke sowie der Bremer Spitzenkandidat Piet Leidreiter in Frage.

Bei der CDU hingegen wird dem Pressesprecher zufolge am kommenden Montag (12. Juni) die neue Fraktion gebildet. Als Favorit für den Vorsitz gilt Spitzenkandidat Frank Imhoff. Die konstituierende Sitzung der neu gewählten Bremischen Bürgerschaft soll am 29. Juni stattfinden. In der Woche darauf, kurz vor den Sommerferien, könnte der neue rot-grün-rote Senat gewählt werden.