Nach einem Wendemanöver an einer Einmündung kollidieren zwei Autos. Drei Menschen werden verletzt, einer davon schwer.

Teutschenthal - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Teutschenthal im Saalekreis sind drei Menschen verletzt worden - einer von ihnen schwer. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 25-Jähriger am Samstagmittag mit seinem Wagen an einer Einmündung zu einem Gewerbegebiet wenden. Dabei krachte er demnach mit einem nachfolgenden Auto zusammen.

Durch den Aufprall wurden sowohl der 25-Jährige als auch der 36 Jahre alte Fahrer und eine 61 Jahre alte Mitfahrerin des anderen Wagens verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 36-Jährige erlitt den Angaben zufolge schwere Verletzungen. Alle drei wurden in Krankenhäuser gebracht. An beiden Autos entstand hoher Sachschaden, sie wurden abgeschleppt.