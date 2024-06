Cottbus - Mit Modetrends inspiriert von Trachten beschäftigt sich von diesem Samstag an eine neue Ausstellung im Wendischen Museum in Cottbus. Zu sehen sind noch bis zum 3. November Entwürfe junger Designerinnen und Designer. Wie die Organisatoren der Ausstellung mitteilten, erfahren niedersorbische Trachten derzeit nicht nur bei der Brauchtumspflege, sondern zunehmend auch zu vielen anderen Anlässen ein Revival. „Immer mehr Frauen entdecken ihre Liebe zu Trachten und kleiden sich zu familiären, kirchlichen, alltäglichen als auch öffentlichen Anlässen in Tracht“, hieß es.

Designer versuchen Trachtenelemente mit ihrer Mode zu verbinden, etwa Sarah Gwiszcz aus Lübbenau im Spreewald, der gebürtige Bautzener und Preisträger des Wettbewerbs „Sorbian Street Style“, Jan Lorenz, und Katja Fietz aus Dresden. Ihre Kreationen sind in der Sonderausstellung „Tracht und Trend“ zu sehen. Die Schau gibt aber auch einen Einblick in die Trachtenvielfalt früherer Zeiten.