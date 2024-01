Ein KFZ-Mechaniker wartet in einer KFZ-Werkstatt einen Wagen.

Halle (dpa/sa) - Die Zahl der Ausbildungsverträge im Handwerk in Sachsen-Anhalt sinkt. Wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte, ging die Zahl der Ausbildungsverträge zwischen 2000 und 2022 kontinuierlich zurück. Während 2022 insgesamt 2553 neue Verträge geschlossen wurden, waren es im Jahr nach der Jahrtausendwende noch 7511 Verträge. Insgesamt wurden 2022 demnach 7020 Azubis im Bereich Handwerk gezählt - vor 22 Jahren waren es noch 26.093.

27 Prozent aller Azubis Sachsen-Anhalts waren 2022 im Bereich Handwerk tätig, so das Statistikamt. Ein Großteil von ihnen (84 Prozent) waren Männer. Unter den Männern war demnach die Ausbildung zum Kraftfahrzeugmechatroniker am beliebtesten. Die Frauen hatten sich am häufigsten für eine Ausbildung zur Friseurin entschieden, hieß es.