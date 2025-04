Hannover - Der Tüv Nord hat im vergangenen Jahr gegen den Trend mehr Autos mit einer neuen Prüfplakette versehen als im Jahr zuvor. Während die Zahl der Hauptuntersuchungen bundesweit um rund 0,5 Prozent zurückging, konnte der Tüv Nord 3,5 Prozent Zuwachs verbuchen, wie das Unternehmen auf der Hannover Messe mitteilte. „Es haben alle Prüforganisationen verloren. Nur wir haben draufgelegt“, sagte Hartmut Abeln, Geschäftsführer von Tüv Nord Mobility. „Von daher haben wir unsere Marktposition sehr, sehr deutlich ausgebaut.“

Von bundesweit 31 Millionen Hauptuntersuchungen entfielen den Angaben zufolge rund 3,5 Millionen auf den Tüv Nord. Während die Zahl insgesamt um 166.000 schrumpfte, legte der Tüv Nord um fast 122.000 zu. Damit liege das Unternehmen mit knapp zwölf Prozent Marktanteil bundesweit auf Platz vier hinter den Prüfgesellschaften Dekra, Tüv Süd und GTÜ.

Schwacher Automarkt belastet

Dass die Zahl der Hauptuntersuchungen insgesamt erstmals seit Jahren gesunken ist, begründete Abeln mit dem schwachen Automarkt. Zwar müssen Neuwagen noch nicht zum Tüv. Doch bei jedem Neuwagenkauf werde in der Regel auch ein Gebrauchter in Zahlung gegeben, sagte Abeln. Und den wolle der Händler dann mit neuer Prüfplakette zum Kauf anbieten, auch wenn der zweijährige Prüfzeitraum noch nicht um sei. Weniger Inzahlungnahmen führten daher auch zu weniger Hauptuntersuchungen.

Dass der Tüv Nord trotzdem zulegen konnte, ist dem wachsenden Geschäft außerhalb des angestammten Kerngebiets in Norddeutschland zu verdanken. „Wir haben vor einigen Jahren eine Ganzdeutschland-Strategie aufgelegt und dringen jetzt in die Märkte auch in Süddeutschland ein“, sagte Abeln. „Wir erobern dadurch Marktanteile außerhalb des ursprünglichen Kernmarktgebietes.“ Im Gegenzug würden die dort angestammten Anbieter Marktanteile abgeben. „Das ist ein Verdrängungswettbewerb.“

Mehr Umsatz und Gewinn

Ihren Umsatz konnte die Tüv Nord Group 2024 auf 1,69 Milliarden Euro steigern, nach 1,58 Milliarden Euro im Vorjahr. Der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern wuchs von 84,5 auf knapp 90 Millionen Euro. Zur Tüv Nord Group zählen neben dem Segment Hauptuntersuchung auch weitere Geschäftsfelder rund um Technologie und Zertifizierung im In- und Ausland. Weltweit beschäftigt die Gruppe fast 13.200 Mitarbeiter, davon 8.300 in Deutschland.