Halle - Vom Motorrad übers Auto bis zum Lkw: In Sachsen-Anhalt sind im vergangenen Jahr weniger fabrikneue Kraftfahrzeuge zugelassen worden - ein Plus gab es aber bei E-Autos. Insgesamt wurden 58.320 und damit 762 Fahrzeuge oder 1,3 Prozent weniger erstmals angemeldet als noch 2022, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Halle mitteilte.

Der Rückgang bei den Neuzulassungen von Autos betrug im Jahresvergleich minus 0,5 Prozent auf 43.675 Pkw. 5683 Fahrzeuge hätten einen reinen Elektroantrieb gehabt, das seien 2,2 Prozent mehr als im Vorjahr gewesen. 2023 seien 13 Prozent der Neuzulassungen E-Autos gewesen.

Mit 14.394 Fahrzeugen wuchs die Anzahl von Pkw mit Hybridantrieb im Vergleich zum Vorjahr um 282 Stück oder 2 Prozent, wie die Statistiker weiter mitteilten. Der gemeinsame Anteil von E-Autos und Pkw mit Hybridantrieb an neu zugelassenen Pkw in Sachsen-Anhalt stieg damit im Jahresvergleich von 44,8 Prozent auf 46 Prozent. Daneben waren 37,1 Prozent der neu zugelassenen Pkw benzingetrieben, rund 16,3 Prozent werden mit Diesel betankt.

Die Neuzulassungen von Krafträdern gingen deutlich zurück um 12,3 Prozent auf rund 4300, hieß es weiter. Zudem wurden 2,2 Prozent weniger Lastkraftwagen neu zugelassen im Land, aber 7,1 Prozent mehr Zugmaschinen.