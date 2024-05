Weniger Bachelor- und mehr Masterabschlüsse in Sachsen

Studierende sitzen am Tag der offenen Hochschultür in einem Hörsaal.

Kamenz - An Sachsens Hochschulen haben im Jahr 2023 weniger junge Menschen einen Bachelorabschluss abgelegt als im Vorjahr. Die Zahl der Abschlüsse sank um 7,4 Prozent auf 6690, wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte. Bei den Masterabschlüssen stieg die Zahl hingegen um 5,4 Prozent auf 6102. Es wurden 1483 Promotionen verliehen und damit 4,5 Prozent weniger als noch 2022.

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 20.110 bestandene Abschlussprüfungen an Hochschulen verzeichnet. Das waren 0,7 Prozent weniger als im Vorjahr. Etwa 40 Prozent davon wurden in den sogenannten MINT-Fächergruppen, also Mathematik, Naturwissenschaften und Ingenieurswissenschaften bestanden.