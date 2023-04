Berlin - Die Zahl der Unternehmen in Berlin und Brandenburg, die die Pflichtquote an Angestellten mit Schwerbehinderung erfüllen, ist gesunken. Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit teilte am Mittwoch mit, dass im Jahr 2021 rund 31,6 Prozent aller beschäftigungspflichtigen Arbeitgeber in Berlin und 37,5 Prozent in Brandenburg ihrer gesetzlichen Pflicht zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen nachkommen. Fünf Jahre zuvor habe die sogenannte Erfüllungs-Quote bei 33,8 Prozent in Berlin und 39,7 Prozent in Brandenburg gelegen. Die Agentur bezog sich auf jeweils aktuell verfügbare Daten.

Arbeitgeber mit mindestens 20 Arbeitsplätzen und mehr müssen Menschen mit Schwerbehinderung beschäftigen. Bei Arbeitgebern mit 60 und mehr Arbeitsplätzen liegt die Quote bei mindestens 5 Prozent.

Ihre Beschäftigungspflicht gar nicht erfüllt haben laut Arbeitsagentur 34,0 Prozent der Betriebe in Berlin (2016: 31,4) und 25,3 Prozent in Brandenburg (2016: 25,3). Andere Betriebe erfüllten die Vorgaben nur zum Teil.