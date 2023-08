Weniger Ehescheidungen in Sachsen-Anhalt

Halle - Die Zahl der Ehescheidungen in Sachsen-Anhalt ist zuletzt zurückgegangen. Im vergangenen Jahr wurden den Familiengerichten insgesamt 3275 Scheidungen gemeldet, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Halle mitteilte. Das entspricht den Angaben nach einem Rückgang um 5,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Bundesweit hatte das Minus bei 3,8 Prozent gelegen, es setzte sich ein jahrelanger rückläufiger Trend fort.

Mit 99,3 Prozent betrafen die meisten Scheidungen in Sachsen-Anhalt gemischtgeschlechtliche Ehepaare. Den Angaben zufolge war ein Drittel der geschiedenen Paare nahezu gleich alt bei einem Altersunterschied von höchstens einem Jahr. Bei 9,5 Prozent unterschied sich das Alter um zehn Jahre oder mehr.

Bei rund der Hälfte habe die Ehe höchstens seit 2011 bestanden. In zehn Prozent der Scheidungen sei die Ehe vor 1989 geschlossen worden.

In die Statistik fließen die bei den Gerichten gemeldeten Ehescheidungen ein, die Zahlen nach dem Tag der Rechtskraft des Gerichtsbeschlusses werden nicht erhoben.