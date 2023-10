Halle - Die Zahl der Eheschließungen und -scheidungen ist in Sachsen-Anhalt seit 2011 deutlich gesunken. Das teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch mit. Demnach ging die Zahl der Trauungen, die in Standesämtern durchgeführt wurden, zwischen 2011 und 2022 um zehn Prozent zurück. Konkret wurden im vergangenen Jahr 18.500 Ehen geschlossen, während es 2011 noch 20.500 waren. Zudem verringerte sich die Anzahl der Scheidungen im selben Zeitraum. Während 2011 den Angaben zufolge 9600 Ehen geschieden wurden, waren es 2022 noch 6600.

Deutlich zeigt sich die Entwicklung in der Altersgruppe der 18 bis unter 50-Jährigen. In dieser Altersgruppe wird demnach der Großteil der Eheschließungen und Scheidungen vorgenommen. Ein Grund für die sinkende Anzahl liegt laut dem Landesamt in dem allgemeinen Bevölkerungsrückgang in Sachsen-Anhalt. In der maßgeblichen Altersgruppe sank die Anzahl der in Sachsen-Anhalt lebenden Menschen um sieben Prozent. Zudem entschieden sich immer mehr junge Menschen gegen eine Heirat.