Der Umsatz mit Immobilien ist im vergangenen Jahr in Niedersachsen gesunken. Das liegt vor allem daran, dass weniger Häuser und Grundstücke verkauft wurden. Die Preise stiegen vielerorts deutlich. Doch es gibt erhebliche Unterschiede.

Hannover - In Niedersachsen sind im vergangenen Jahr weniger Immobilien verkauft worden. Ebenfalls sank der Umsatz mit dem Verkauf von Häusern, Wohnungen oder Grundstücken, wie aus den am Donnerstag veröffentlichten Grundstücksmarktdaten der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in Niedersachsen hervorgeht.

Innenministerin Daniela Behrens (SPD) sagte: „Die Gesamthöhe der Investitionen in Immobilien war erstmals seit 2009 wieder leicht rückläufig. Zeitgleich stiegen in 2022 die Kreditzinsen. Außerdem mussten für fossile Energieträger und Strom teils immer höhere Preise bezahlt werden.“ Allgemeine Lebenshaltungskosten und insbesondere Baukosten seien im vergangenen Jahr ebenfalls deutlich gestiegen. All das habe einen unmittelbaren Einfluss auf die Finanzierung von Immobilien.

Umsatz sinkt

Der Umsatz mit Häusern, Wohnungen und Grundstücken ging laut Daten erstmals seit 2009 wieder zurück - 28,5 Milliarden Euro waren es im vergangenen Jahr in Niedersachsen, 400 Millionen weniger als noch ein Jahr zuvor. Der Umsatz ist in vielen Jahren zuvor deutlich gestiegen - 2010 waren es beispielsweise noch rund 11 Milliarden.

Weniger Immobilien verkauft

2022 wurden erstmals seit 2010 wieder weniger als 100.000 Immobilien verkauft (97.500). 2021 waren es mit 112.600 noch deutlich mehr. Besonders deutlich war der Rückgang beim individuellen Wohnbauland - dort lag die Zahl der Verträge bei 26 Prozent unter dem Wert von 2021 - beim Wohnbauland für Geschosswohnungsbau sogar bei 30,5 Prozent. Nur in 3 von 45 Landkreisen/Städten im Bundesland stieg die Zahl der Verträge über Eigenheimbauplätze im vergangenen Jahr - in Gifhorn, Holzminden sowie Aurich.

Preise für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser steigen

Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser kosteten im vergangenen Jahr durchschnittlich 300.000 Euro in Niedersachsen - der mittlere Preis lag 2021 noch bei 269.000 Euro. Regional gibt es deutliche Unterschiede. In Hannover waren diese Häuser mit durchschnittlich 572.000 Euro deutlich teurer als etwa in Leer (249.000), Lüchow-Dannenberg (190.000) oder Holzminden (160.000).

In Hannover gingen die Preise allerdings zurück, 2021 wurde für diese Häuser ein durchschnittlicher Preis von 632.000 Euro ermittelt. Besonders teuer waren Ein- und Zweifamilienhäuser im vergangenen Jahr ebenfalls in Göttingen oder dem nahe Hamburg gelegenen Landkreis Harburg (jeweils 520.000 Euro)

Reihenhäuser und Doppelhaushälfte im Schnitt 17.000 Euro teurer

Reihenhäuser und Doppelhaushälften kosteten im vergangenen Jahr durchschnittlich 290.000 Euro im Bundesland - 17.000 Euro mehr als noch 2021. Auch hier gibt es deutliche Preisunterschiede. In Holzminden (118.000 Euro), Lüchow-Dannenberg (120.000) oder Goslar (130.000) waren diese Häuser deutlich günstiger als in Oldenburg (362.000), Göttingen (380.000) oder Osnabrück (405.000).

Spiekeroog bei neuen Eigentumswohnungen besonders teuer

Auf der ostfriesischen Insel Spiekeroog waren neue Eigentumswohnungen im vergangenen Jahr mit durchschnittlich 15.100 Euro pro Quadratmeter besonders teuer, in der Stadt Hannover oder in Osnabrück waren es jeweils durchschnittlich mehr als 6000 Euro pro Quadratmeter. In Delmenhorst, Cloppenburg oder Holzminden lag dieser Preis jeweils bei weniger als 3000 Euro. Landesweit lag der durchschnittliche Preis bei neuen Eigentumswohnungen bei 3880 Euro pro Quadratmeter, ein Plus von fast 500 Euro im Vergleich zu 2021.

Bestandseigentumswohnungen zum Teil für weniger als 1000 Euro pro Quadratmeter

Bestandseigentumswohnungen waren auf Norderney mit 13 000 Euro pro Quadratmeter besonders teuer, in Lüneburg, Hannover oder Oldenburg waren es jeweils mehr als 3000. In Osterode am Harz waren es mit durchschnittlich 860 Euro pro Quadratmeter deutlich weniger. Landesweit stieg der durchschnittliche Preis um 250 Euro von 2021 auf 2022.

Auch beim Wohnbauland deutliche Preisunterschiede

Individuelles Wohnbauland kostete im vergangenen Jahr durchschnittlich 120 Euro pro Quadratmeter, 16 Euro mehr als ein Jahr zuvor. Mancherorts kostete ein Quadratmeter Hunderte Euro (Hannover 626), Oldenburg (457) oder Wolfenbüttel (325). Günstiger war es hingegen in Lastrup (Landkreis Cloppenburg, 89 Euro pro Quadratmeter) oder in Gartow (Landkreis Lüchow-Danneberg mit 14 Euro).