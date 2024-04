Weniger Meisterprüfungen im Handwerk in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Immer weniger Handwerker in Sachsen-Anhalt legen eine Meisterprüfung ab. Am Samstag (15 Uhr) bekommen 110 Frauen und Männer ihre Meisterbriefe von der Handwerkskammer Magdeburg überreicht, wie eine Sprecherin der Kammer mitteilte. Vor zehn Jahren waren es mit 221 Meisterbriefen noch doppelt so viele. Auch im Bereich der Handwerkskammer Halle für den Süden Sachsen-Anhalts zeigen die Statistiken ähnliche Zahlen. Hier sank die Zahl der Meisterabschlüsse von 2013 zu 2023 von 240 auf 137 Abschlüsse.