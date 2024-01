Magdeburg - In Sachsen-Anhalt ist die Zahl der Milchviehbetriebe gesunken. Während es 2007 im Land noch mehr als 650 Milchviehbetriebe gab, waren es im vergangenen Jahr weniger 500. Diese Zahlen teilte Landwirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) am Dienstag bei der Vorstellung des aktuellen Agrarberichts in Magdeburg mit. Erstmals seit zehn Jahren ist außerdem die Zahl der gehaltenen Schweine unter eine Million Tiere gefallen. Die Bestände von Schafen und Rindern sind ebenfalls gesunken.

Die Landwirtschaft habe bei der Tierhaltung große Fragezeichen, sagte Schulze. Diese werde nicht als zukunftsfähigster Markt gesehen. Der Minister betonte, das Geld in der Ernährungswirtschaft müsse insgesamt stärker bei den Erzeugern ankommen. Er sei dazu auch mit dem Lebensmitteleinzelhandel im Gespräch. In Deutschland produzierte Lebensmittel hätten ihren Preis, so Schulze. „Wenn ein Kilogramm Äpfel weit unter 3,50 Euro, 4 Euro kostet, dann ist das eigentlich in Deutschland so nicht mehr herzustellen.“

Schulze verteidigte erneut die aktuellen Proteste der Bauern. Die angedachten Kürzungen beim Agrardiesel sollten zurückgenommen werden, sagte der CDU-Politiker. Sollte es weitere Aktionen geben, müssten diese friedlich ablaufen, „weil ansonsten auch die Bevölkerung, den Rückhalt, den sie jetzt den Bauern gibt, dann so nicht mehr geben wird“.

Am Montag hatten mehrere Tausend Landwirte in Berlin gegen die Politik der Ampel-Koalition und das Aus von Diesel-Vergünstigungen für die Branche protestiert. Zu der Kundgebung kamen nach Polizeiangaben 8500 Menschen und rund 6000 Fahrzeuge. Die Kundgebung war Höhepunkt einer Aktionswoche, mit der Bauern bundesweit gegen die Pläne der Bundesregierung mobil gemacht hatten.