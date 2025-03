Dresden - Die Zahl der Studienanfängerinnen und -anfänger an der Berufsakademie Sachsen ist zurückgegangen. Gut 1.500 Erstsemester haben sich 2024 eingeschrieben – knapp fünf Prozent weniger als im Jahr zuvor, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Besonders gefragt waren die Studiengänge Wirtschaftsinformatik, Bank- und Immobilienwirtschaft.

Trotz des Rückgangs stieg die Gesamtzahl der Studierenden leicht an. Im Studienjahr 2024-2025 waren rund 4.300 Studierende an den sieben staatlichen Studienakademien immatrikuliert – ein Plus von 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders stark wuchs die Zahl am Standort Bautzen mit einem Anstieg von knapp elf Prozent.

Auch die Zahl der Absolventinnen und Absolventen sank: Fast sieben Prozent weniger als im Vorjahr schlossen ihr Studium ab. Die meisten von ihnen erhielten einen Bachelorabschluss.