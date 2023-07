Weniger Studiengänge in Sachsen-Anhalt mit NC beschränkt

Blick in den Hörsaal einer Universität.

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt nimmt der Anteil der Studiengänge, die mit einem Numerus clausus (NC) beschränkt sind, weiter ab. Er liegt zudem deutlich unter dem bundesweiten Schnitt, wie aus einer Studie des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) hervorgeht. Demnach sind in Sachsen-Anhalt 25,2 Prozent der Studienangebote zulassungsbeschränkt. Deutschlandweit liegt der Anteil bei 37,9 Prozent. Innerhalb eines Jahres sei der Anteil der NC-beschränkten Fächer noch einmal um fast zwei Prozentpunkte gesunken.

Während in großen Städten oder typischen Studentenstädten wie Leipzig teilweise mehr als die Hälfte der angebotenen Studiengänge mit einem NC beschränkt ist, haben unter anderem in Magdeburg (10 Prozent) und Halle (32 Prozent) deutlich weniger Studiengänge eine Beschränkung. Bei den Fächern sind es vor allem Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, bei denen angehende Studierende einen bestimmten Notenschnitt vorweisen müssen. Damit entsprechen die Hochschulen in Sachsen-Anhalt aber dem Bundestrend.

Bei einem Studienfach mit Zulassungsbeschränkung legt die Hochschule eine Höchstzahl an aufzunehmenden Studierenden fest. Schulabgänger müssen sich in der Folge um einen Platz bewerben. Ausgewählt wird dann anhand von Noten, Testergebnissen oder auch Berufserfahrung.

Die Studie wurde vom Centrum für Hochschulentwicklung durchgeführt, einer gemeinsamen Tochter von Bertelsmann-Stiftung und Hochschulrektorenkonferenz.