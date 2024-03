Die Zahl der Studierenden in Sachsen ist leicht gesunken. Dafür sind mehr Neulinge unter ihnen.

Weniger Studierende in Sachsen

Studenten sitzen in einem Hörsaal einer Universität.

Kamenz - Die Zahl der Studierenden an Sachsens Hochschulen ist im Wintersemester 2023/24 im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, waren insgesamt 103.444 Studierende eingeschrieben - 1,4 Prozent weniger als noch im Jahr zuvor. Die Zahl derer, die zum ersten Mal ein Hochschulstudium aufgenommen haben, sei um 7 Prozent auf 19.000 Menschen gestiegen.

An den Universitäten des Freistaats waren demnach insgesamt 72.190 Studierende eingeschrieben, 2 Prozent weniger als im Vorjahr. An den Fachhochschulen habe sich die Studierendenzahl um 0,7 Prozent auf 26 413 verringert. An den Kunsthochschulen sei die Zahl mit insgesamt 3136 Studierenden annähernd konstant geblieben, hieß es. Gestiegen sei die Zahl der ausländischen Studierenden. Mit 18,4 Prozent lag der Anteil um fast 4 Prozentpunkte über dem Wert vom Vorjahr.