Weniger Tiere in Thüringen geschlachtet

Schweine liegen in der Bucht eines Schweinestalls.

Erfurt - Von Januar bis September sind in Thüringen weniger Tiere geschlachtet worden als im Vorjahreszeitraum. In den ersten neun Monaten des Jahres wurden 192.502 Tiere geschlachtet, im Vorjahreszeitraum waren es 204.504 Tiere, wie das Thüringer Landesamt für Statistik am Freitag mitteilte. Zu den im laufenden Jahr geschlachteten Tieren gehören 126.422 Schweine, 61.740 Rinder, 3936 Schafe, 389 Ziegen und 15 Pferde. Damit sank die Zahl der geschlachteten Tiere um 5,9 Prozent.