Wer schwerwiegend gegen Verkehrsregeln verstößt, bekommt Punkte in Flensburg. Die Kartei weist aktuell weniger eingetragene Personen auf als vor einem Jahr. Männer sind überproportional vertreten.

Etwas weniger Punkte-Sünder wurden zuletzt in Flensburg registriert. (Archivbild)

Magdeburg/Flensburg - In der Verkehrssünderkartei des Kraftfahrtbundesamts (KBA) in Flensburg sind zum Jahresbeginn weniger Menschen aus ganz Deutschland wie auch aus Sachsen-Anhalt erfasst gewesen als ein Jahr zuvor. Rund 10,12 Millionen Verkehrsteilnehmer standen im Fahreignungsregister - etwa 1,2 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

In Sachsen-Anhalt lag der Rückgang bei 0,7 Prozent. Hierzulande waren knapp 218.200 Personen in Flensburg registriert. Davon waren fast 52.000 Frauen und gut 165.000 Männer. In den restlichen Fällen war das Geschlecht unbekannt oder als divers angegeben.