Wer schwerwiegend gegen Verkehrsregeln verstößt, bekommt Punkte in Flensburg. Die Registereinträge aus Sachsen haben abgenommen.

Weniger Verkehrssünder aus Sachsen in Flensburg registriert

Flensburg/Dresden - Aus Sachsen sind zum Jahresbeginn etwas weniger Verkehrssünder beim Kraftfahrtbundesamts (KBA) in Flensburg erfasst gewesen als ein Jahr zuvor. Rund 372.000 Verkehrsteilnehmer standen im Fahreignungsregister, etwa 1,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie aus den Daten des KBA hervorgeht. Fast drei Viertel waren Männer (rund 264.000) und knapp ein Viertel Frauen (rund 87.500). Bei etwa fünf Prozent lautete der Geschlechtseintrag divers oder war unbekannt.

Deutschlandweit hatten rund 10,12 Millionen Verkehrsteilnehmer einen Eintrag im Fahreignungsregister, etwa 1,2 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die meisten Punktesünder wurden erwartungsgemäß in den einwohnerstärksten Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg registriert. Die stärksten Rückgänge bei der Zahl der erfassten Personen gab es mit minus 3,1 Prozent in Hamburg und minus 2,8 Prozent in Berlin.