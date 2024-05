Halle - Im vergangenen Jahr sind 6240 Menschen aus der Ukraine nach Sachsen-Anhalt gezogen. Gut 4000 Menschen zogen in die Gegenrichtung, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Halle mitteilte. Damit gab es deutlich weniger Wanderungsbewegungen zwischen der Ukraine und Sachsen-Anhalt als im Jahr 2022. Damals zogen knapp 30.000 Menschen aus dem von Russland angegriffenen Land nach Sachsen-Anhalt, knapp 3500 hatten das Bundesland in Richtung Ukraine verlassen.