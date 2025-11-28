Berlins Justizsenatorin hat iranische Wurzeln. Würde die AfD den Bundeskanzler stellen, würde sie nach eigenen Angaben wohl auswandern.

Berlins Justizsenatorin würde Deutschland wohl den Rücken kehren, sollte die AfD den Kanzler stellen. (Archivbild)

Berlin - Berlins Justizsenatorin Felor Badenberg (CDU) würde wahrscheinlich Deutschland den Rücken kehren, wenn die AfD an die Macht käme. „Ja, ich würde Deutschland wohl auch verlassen“, sagte Badenberg der „Süddeutschen Zeitung“. Ein AfD-Kanzler würde für sie bedeuten, dass sie in Deutschland wahrscheinlich nicht mehr willkommen sei.

Badenberg wurde 1975 in Teheran geboren. Sie wirft der AfD vor, dass sie „zwischen Deutschen mit und ohne Migrationshintergrund“ unterscheide und in „autochthone Deutsche“ und „Passdeutsche“ einteile.