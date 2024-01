Bremen - Werder Bremen muss beim Bundesliga-Spiel gegen den SC Freiburg kurzfristig auf Mitchell Weiser verzichten. Der Siegtorschütze beim überraschenden 1:0-Erfolg am vergangenen Sonntag beim deutschen Fußball-Meister Bayern München steht am Samstag aufgrund von muskulären Problemen im Adduktorenbereich im Spiel gegen die Freiburger nicht zur Verfügung. Seine Position übernimmt Olivier Deman. Im Vergleich zur Partie in München kehrt Bremens bester Torschütze Marvin Ducksch in die Mannschaft zurück.