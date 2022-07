Werder Bremen prüft Einrichtung einer Fan-Abteilung

Zell am Ziller - Werder Bremen will seine zahlreichen Anhänger in Zukunft stärker einbinden und plant deshalb die Gründung einer Fan-Abteilung. „Union Berlin und Eintracht Frankfurt haben schon sehr erfolgreiche Fan-Abteilungen. Wir wollen die Vielzahl von Fans, die Voll- und auch Förder-Mitglieder sind, aber keinen aktiven Sport betreiben, mehr einbinden“, sagte Aufsichtsratsmitglied Dirk Wintermann während des Trainingslagers des Fußball-Bundesligisten im österreichischen Zell am Ziller. Mehr als ein Drittel der insgesamt rund 40.000 Mitglieder gehöre keiner der sechs Sparten Fußball, Handball, Tischtennis, Schach, Leichtathletik oder Turnen an.

Eine bei der Mitgliederversammlung im vergangenen Herbst eingesetzte Strukturreform habe die Prüfung der Gründung einer Fan-Abteilung empfohlen, teilte der Verein am Dienstag mit. Das Thema soll auch auf der nächsten Mitgliederversammlung am 20. November behandelt werden.