Der Bundesligist will die wichtigen Bereiche im Club wie den Aufsichtsrat und die Geschäftsführung paritätisch besetzen. Der Verein legt eine Quote von mindestens 25 Prozent fest.

Bremen - Werder Bremen will bis 2026 wichtige Gremien des Clubs zu gleichen Anteilen mit Frauen und Männern besetzen. Das teilte der Fußball-Bundesligist anlässlich des Weltfrauentags mit. Laut der am Freitag veröffentlichten Mitteilung betrifft die Frauenquote Bereiche wie Aufsichtsrat, Geschäftsführung, Präsidium und Ehrenrat. Der Club strebt die Parität an, das Ziel von 25 Prozent ist verbindlich.

„Die Einführung eines Diversitätsziels ist ein sehr wichtiger Schritt auf unserem Weg zu mehr Geschlechtergerechtigkeit im Leistungsfußball, aber auch im Sport allgemein“, wurde Anne-Katrin Laufmann zitiert. Sie ist im Club Geschäftsführerin im Bereich Sport und Nachhaltigkeit.

Der Schritt erfolgt in Kooperation mit der Initiative Fußball kann mehr, einem Netzwerk, das sich für mehr Diversität und Gleichberechtigung in der Sportart einsetzt. „Die Entwicklungen der letzten Jahre - nicht nur, aber insbesondere auch in unserer Branche - haben gezeigt, dass es ohne eine Zielsetzung schwer wird, die Parität in der Gesellschaft auch in Unternehmen abzubilden“, sagte Personal-Geschäftsführer Tarek Brauer.