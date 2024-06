Offensivspieler Njinmah bleibt länger bei Werder Bremen. Trotz Ausfällen zum Saisonende hin glauben die Verantwortlichen an ihn.

Bremen - Werder Bremen hat den Vertrag mit dem 23 Jahre alten Stürmer Justin Njinmah vorzeitig verlängert. „Wir sehen ihn noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen und noch viel Potenzial bei ihm“, sagte Clemens Fritz, Leiter Profifußball beim SVW, am Donnerstag in einer Vereinsmitteilung. Angaben über die Vertragslaufzeit machte der Fußball-Bundesligist nicht.

Njinmah absolvierte in der abgelaufenen Saison 26 Spiele für Bremen, dabei gelangen ihm sechs Treffer. Zwei weitere Tore bereitete er vor. Am Ende der abgelaufenen Saison musste der Angreifer aufgrund von Krankheit und Verletzung länger pausieren. „Wir sind überzeugt, dass er seine positive Entwicklung weiter fortsetzen wird“, sagte Trainer Ole Werner.