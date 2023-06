Bremen - Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat den Vertrag mit Angreifer Justin Njinmah verlängert. „Wir sind sehr gespannt darauf wie er unser Stürmerteam ergänzen wird“, sagte Clemens Fritz, Werders Leiter Profifußball, in einer Pressemitteilung am Mittwoch. Zuletzt war der 22-Jährige an die Reserve von Borussia Dortmund ausgeliehen und erzielt in 34 Drittligapartien 13 Tore. In der Bundesliga kam er zu einem Einsatz. „Die Leihe in die 3. Liga zur U23 von Borussia Dortmund tat ihm gut, er hat dort noch einmal einen deutlichen Schritt in die richtige Richtung gemacht“, sagte Fritz.